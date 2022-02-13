Президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра переобрали на другий термін

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Maik Meid / Flickr

У Німеччині на другий термін переобрали президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. За нього проголосувала абсолютна більшість Федеральних зборів.

Про це пише Deutsche Welle.

За Штайнмаєра проголосували 1 045 з 1 425 членів Федеральних зборів. Ще 86 членів не проголосували за жодного кандидата, а 294 висловили підтримку іншим кандидатам.

Таким чином Штайнмаєр здобув перемогу вже у першому турі. Для нього це буде друга каденція на посаді президента. У Німеччині президент має переважно церемоніальні функції — він представляє країну за кордоном. Також він має право помилувати в’язнів. Всі інші його повноваження зводяться до фактичного затвердження рішень уряду або інших органів влади.

У своїй промові після перемоги Штайнмаєр закликав президента Росії Володимира Путіна негайно почати деескалацію ситуації на українських кордонах та «шукати шлях, який призведе до миру у Європі».

«Ми знаходимося в небезпеці військового конфлікту, війни у Східній Європі. Відповідальність за це несе Росія […]. Я можу тільки попередити президента Путіна: не варто недооцінювати силу демократії», — зазначив він.

Штайнмаєр підкреслив, що Україна має право на самовизначення та суверенітет, а також «право на життя без страху та погроз». І він наголосив, що тим, хто намагатиметься це зруйнувати, «ми дамо рішучу відповідь».

В Україні Франк-Вальтер Штайнмаєр більш відомий як очільник МЗС Німеччини, який у 2015 році запропонував один із варіантів імплементації Мінських домовленостей щодо Донбасу, який згодом назвали «формулою Штайнмаєра». Україна погодилася у жовтні 2019 року на її запровадження, однак досі не закріпила в законодавстві. Формула передбачає, що спочатку Україна повинна ввести в дію закон про вибори на Донбасі, і тільки потім сторони відводять війська. Наступний крок — проведення виборів, і після визнання їх з боку ОБСЄ Україна повинна надати Донбасу особливий статус. Далі, згідно з формулою, реалізується пункт про повне виведення бойовиків і повернення Україні контролю над державним кордоном.