Леброн Джеймс став найрезультативнішим баскетболістом в історії НБА

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Lachlan Cunningham / Getty Images

Леброн Джеймс став найкращим гравцем НБА за кількістю балів, які він набрав за карʼєру в регулярних чемпіонатах та матчах плей-оф.

Про це повідомляє BBC та isport.

На останньому матчі між командами Los Angeles Lakers та Golden State Warriors Леброн Джеймс набрав 26 очок, довівши свій карʼєрний рахунок до 44 157. Попередній рекорд належав Каріму Абдул-Джаббару — 44 149 очок.

Леброн Джеймс виграв чотири чемпіонати НБА, чотири нагороди «Найцінніший гравець НБА» (NBA MVP), чотири нагороди NBA Finals та дві олімпійські золоті медалі зі Сполученими Штатами.

За всю історію ліги у регулярних чемпіонатах та плей-оф лише три гравці набирали понад 40 тисяч очок: Леброн Джеймс, Абдул-Джаббар та Карл Мелоун.