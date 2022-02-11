Учені знайшли ще одну планету, на якій потенційно може бути життя

Новини

NASA

Учені виявили ще одну планету, на якій потенційно може бути життя. Вона розташована за 117 світових років від Землі.

Про це пише BBC.

Вони зазначають, що потенційну планету виявили неподалік білого карлика. Якщо існування планети підтвердиться, то це стане першим випадком в історії, коли планету з потенційними життям виявили навколо білого карлика.

Учені підкреслюють, що сама планета розташована в так званій придатній для життя зоні, де не дуже холодно і не дуже жарко.

«Це перший випадок, коли щось було помічено в придатній для життя зоні білого карлика. Таким чином, існує можливість існування життя в іншому світі, що обертається навколо нього», — сказав професор Джей Фаріхі з Університетського коледжу Лондона.

Потенційна планета розташована за 117 світових років від Землі. Крім цього, вона перебуває на відстані у 60 разів ближчою до своєї зірки, аніж Земля до Сонця.

Водночас учені зазначають, що наразі не мають точних доказів існування саме планети. Але вони помітили рух 65 космічних елементів розміром з Місяць, які оберталися в цій зоні. Відстань між ними постійно не змінюється, тому це дозволяє припустити, що вони перебувають під впливом гравітації планети, яка розташована поруч.