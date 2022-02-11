Петиція про скасування ДПА у школі набрала 25 тисяч голосів. Тепер її розгляне президент

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Петиція № 22/133870-еп про скасування у 2022 році Державної підсумкової атестації для учнів 4, 9 та 11 класів набрала понад 26 тисяч підписів. Тепер президент повинен прокоментувати її та ухвалити відповідне рішення.

Цей документ зареєстрували 31 січня, його ініціатором став Петро Пацалюк.

За його словами, пандемія коронавірусу вимусила дітей навчатися дистанційно та в меншому обсязі, через що вони не змогли належним чином засвоїти знання. Відтак Палацюк просить скасувати ДПА для учнів тих областей, які перебували в «червоній» зоні та не мали змоги відвідувати школу.

«На мою думку, учням досить важко підготуватися до екзамену на дистанційній формі навчання, і це буде несправедливо по відношенню до учнів, для яких скасували обовʼязкову ДПА у 2021 і 2020 році в аналогічній ситуації», — зазначив ініціатор.