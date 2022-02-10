Звіт CEBR: Україна втратила $280 млрд за шість років війни з Росією

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Дівєєв Сергій / УНІАН

Україна за шість років війни (2014-2020) із Росією на своїй території втратила $280 мільярдів.

Про це йдеться у доповіді британського аналітичного Центру економічних і бізнес-досліджень (CEBR).

Аналітики оцінили обсяг втрат невиробленої продукції і невиробленого ВВП через війну. До нього входять втрати в інвестиціях, товарообігу, податкових надходженнях і втрати активів, у тому числі ресурсних.

Результати показують, що війна щорічно обходилася Україні у 19,9% її довоєнного ВВП, або до $40 млрд на рік з 2014 року. За оцінками аналітиків, лише окупація Криму в 2014 році коштувала країні до $58 млрд. Війна на Донбасі загалом позбавила Україну $102 млрд.

Водночас, постійне зниження експорту призвело до загальних втрат до $162 млрд за шість років.