Кабмін дозволив витрачати гроші за вакцинацію на передплату періодичних видань

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Кабінет міністрів дозволив витрачати гроші за вакцинацію на передплату друкованих газет і журналів. Постанова набере чинності з 14 лютого.

Про це пише пресслужба «Укрпошти».

Там повідомили, що будь-хто може оформити передплату онлайн на будь-які періодичні видання. Із переліком видань, на які можна оформити передплату, можна ознайомитися за посиланням.

«Наразі розрахуватися карткою «єПідтримка» можна при оформленні передплати онлайн. Це гарна можливість для тих українців, які не вирішили, на що витратити «тисячу», оформити річну передплату для своїх менш диджитальних родичів, наприклад, бабусь та дідусів, які мешкають у селах. Так само це і гарний спосіб для молоді передплатити суспільно-політичні тижневики — в нашому каталозі понад 3 500 індексів, тому кожен знайде видання собі до смаку», — зазначив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

В «Укрпошті» повідомили, що ліміт за оплатою обраних видань становить 1 000 гривень, і оплату можна провести на сайті «Укрпошти» онлайн.