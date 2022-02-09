У «Дії» зʼявляться посвідчення ветеранів війни
- Автор:
- Софія Телішевська
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Стас Козлюк / Бабель
У державному застосунку «Дія» зʼявляться електронні посвідчення для ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності та людей, на яких поширюється закон про статус ветеранів.
Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.
Нововведення сьогодні, 9 лютого, ухвалили на засіданні уряду. Завдяки цьому українські ветерани зможуть використовувати електронне посвідчення в «Дії» як аналог паперового та завжди мати його із собою — у смартфоні.
Скористатися цифровим посвідченням зможуть понад мільйон осіб.
- Міноборони України анонсувало в порталі держпослуг «Дія» запуск сервісу Military ID — електронного центру комплектування та соціальної підтримки, який має запрацювати у 2022 чи 2023 році.