У «Дії» зʼявляться посвідчення ветеранів війни

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Стас Козлюк / Бабель

У державному застосунку «Дія» зʼявляться електронні посвідчення для ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності та людей, на яких поширюється закон про статус ветеранів.

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Нововведення сьогодні, 9 лютого, ухвалили на засіданні уряду. Завдяки цьому українські ветерани зможуть використовувати електронне посвідчення в «Дії» як аналог паперового та завжди мати його із собою — у смартфоні.

Скористатися цифровим посвідченням зможуть понад мільйон осіб.