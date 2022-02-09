Кияни — учасники Революції гідності (та їхні сімʼї) отримають одноразові виплати

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Малолєтка Євген / УНІАН

Влада Києва виплатить одноразову допомогу киянам — учасникам Революції гідності, а також членам їхніх сімей, якщо учасник подій загинув.

Про це йдеться у розпорядженні КМДА.

Допомогу в 1 500 гривень отримають: кияни — члени сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень під час участі у Революції гідності, а також члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України під час Революції.

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Допомогу в 1 400 гривень отримають: кияни, включені до списку осіб, які під час участі у масових акціях отримали тяжкі тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

Допомогу в 1 300 гривень отримають: кияни, включені до списку осіб, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час Революції і звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

Допомогу в 1 100 гривень отримають: кияни, включені до списку осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження і звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року до 30 квітня 2014 року.

Виплати адресної соцдопомоги надійдуть на рахунки банків, які виплачують пенсії, і на рахунки банків, які є учасниками проєкту «Картка киянина».