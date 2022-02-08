Хакери атакували португальський Vodafone. Атака торкнулася 4G/5G мереж і мільйонів людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Ralph Orlowski / Staff
Одна з провідних телекомунікаційних компаній Португалії Vodafone Portugal зазнала масштабної кібератаки. Невідомі хакери атакували сервери і мережі компанії увечері 7 лютого.
Про це повідомляють Reuters і Associated Press.
Атака торкнулася мільйонів користувачів Vodafone, 4G і 5G мереж компанії, роботу яких досі не можуть повністю відновити, весь звʼязок, банкомати, а також низки держслужб-клієнтів Vodafone.
Генеральний директор Vodafone Portugal Маріо Вас заявив, що хакери не висували жодних вимог. За його словами, їхньою метою був обвал усієї мережі.
У пресслужбі Vodafone заявили, що конфіденційні дані клієнтів не постраждали, хоча масштаби збитків ще оцінюються. Фахівці компанії спільно із правоохоронцями розпочали розслідування.
- Атака на Vodafone відбулася через місяць після того, як зламали вебсайти однієї з найбільших газет Португалії Expresso і телеканалу SIC.
- Наприкінці січня князівство Андорра на одну годину залишилося без інтернету через атаку хакерів на ігровий турнір з Minecraft SquidCraft Games, який транслювався у Twitch.