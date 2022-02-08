В Україні тестують модернізований танк Т-64БВ зразка 2022 року

Новини

Укроборонпром

Держпідприємство «Харківський бронетанковий завод» проводить випробування модернізованого (на замовлення Міноборони) бойового танка Т-64БВ зразка 2022 року.

Про це повідомляє «Укроборонпром».

Танки сімейства Т-64 є основними танками Збройних сил і дісталися Україні після розпаду СРСР. Оригінал Т-64БВ був створений у 1980-х роках на базі ранньої версії з підвісним динамічним захистом «Контакт-1». У Т-64БВ тоді по суті посилили лобову броню.

У новому зразку Т-64БВ від ХБТЗ провели капітальний ремонт і замінили радянську апаратуру на нову. Танк отримав сучасні прилади спостереження і радіостанції, прилади прицілювання третього покоління, протикумулятивні екрани (кормові грати), щитки на башту та додатковий бронезахист паливних баків. Також удосконалили паливну систему танка.

«Відтепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього та зовнішнього зв’язку, які повністю відповідають стандартам НАТО», — заявив директор заводу Герман Сметанін.