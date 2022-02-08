З 11 лютого в «червону» зону карантину переходять три області України

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Із пʼятниці, 11 лютого, Закарпатська, Хмельницька і Луганська області переходять у «червону» карантинну зону. Тепер «червоними» будуть пʼять областей країни.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, рішення ухвалили на позачерговому засіданні Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

У «червоній зоні» заборонена робота закладів громадського харчування (окрім доставки і замовлень навинос), закладів освіти (крім дитячих садків і початкових класів шкіл), ТРЦ, розважальних закладів, закладів культури, кінотеатрів, театрів. Також заборонені масові заходи.

Обмеження не діють, якщо 100% співробітників (організаторів) і відвідувачів повністю вакциновані від коронавірусу двома дозами і мають «зелений» COVID-сертифікат, негативний резульа ПЛР- чи експрес-тесту на антиген або сертифікат про одужання.

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