У квітні стартує запис на отримання сматфонів для вакцинованих українців від 60 років

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Запис на отримання смартфонів для вакцинованих українців віком від 60 років розпочнеться у квітні 2022 року.

Про це повідомив віцепремʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на брифінгу під час Diia Summit.

«У квітні розпочнеться перший етап проєкту: запис тих, хто хоче отримати смартфон. Коли розпочнеться другий етап — отримання смартфонів, — залежить від виготовлення самих пристроїв. Ми окремо це анонсуватимемо», — сказав міністр і додав, що більшу частину цього проєкту планують реалізувати вже цьогоріч.

Які це будуть пристрої, ще невідомо, так само як і бюджет проєкту та джерела його фінансування.

Очікується, що смартфони зможуть отримати 8,5 млн громадян.