Чоловік кинув молоток у вікно Верховної Ради. Поліція затримала його і відкрила кримінальну справу
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Києві біля Верховної Ради правоохоронці затримали чоловіка, котрий кинув молоток у вікно адміністративної будівлі.
Про це повідомляє пресслужба київської поліції.
За попередніми даними, 27-річний львівʼянин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження вікна, а кинувши його, намагався втекти.
Чоловіка затримали поліцейські полку особливого призначення.
За фактом правопорушення вони відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 ККУ — хуліганство.