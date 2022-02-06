Чоловік кинув молоток у вікно Верховної Ради. Поліція затримала його і відкрила кримінальну справу

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У Києві біля Верховної Ради правоохоронці затримали чоловіка, котрий кинув молоток у вікно адміністративної будівлі.

Про це повідомляє пресслужба київської поліції.

За попередніми даними, 27-річний львівʼянин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження вікна, а кинувши його, намагався втекти.

Чоловіка затримали поліцейські полку особливого призначення.

За фактом правопорушення вони відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 ККУ — хуліганство.