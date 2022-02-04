Малюнок, куплений за $30, виявився шедевром Дюрера вартістю понад $10 млн

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Agnews Gallery

Малюнок німецького художника Альбрехта Дюрера, який продали на барахолці за $30, виявився цінним твором мистецтва. Експерти оцінили роботу митця в $10 млн.

Про це повідомляє CNN.

За даними Agnews Gallery — лондонського аукціонного дому — Дюрера вважають одночасно найбільшим німецьким художником свого часу та одним із найважливіших художників та інтелектуалів епохи Відродження.

Малюнок, який вдалося ідентифікувати експертам, називається «Богородиця з немовлям».

Agnews Gallery

Встановити автентичність роботи вдалося, зокрема, завдяки водяному знаку у вигляді тризубця, який був присутній на всіх роботах Дюрера. Фахівці заявили, що малюнок — перша знайдена за 80 років робота німецького майстра.