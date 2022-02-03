Індекс Біг-Мака: Українська гривня стала шостою найбільш недооціненою валютою у світі

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Згідно з оновленим індексом Біг-Мака, українська гривня виявилася недооціненою на 58,1%. Торік цей показник становив 61,1%, а у 2020 році — 58%.

Про це йдеться в даних The Economist.

Ціна Біг-Мака в Україні становить 69 гривні, а у США — $5,81. Таким чином «курс Біг-Мака» становить 11,88. Якщо як фактичний обмінний курс вважати 28,37 гривні, то різниця передбачатиме, що українська гривня недооцінена на 58,1%.

Цьогоріч гривня стала шостою найбільш недооціненою валютою у світі. За рік вона піднялася на одну позицію.

Що таке індекс Біг-Мака

Всесвітньо відоме економічне видання The Economist веде власний індекс Біг-Мака з 1986 року. Вартість одного найвідомішого бургера McDonald's у США визначають як еталонну для порівняння валют світу. Дослідники порівнюють купівельну спроможність громадян усіх країн світу і визначають, наскільки валюти є переоціненими та недооціненими. В ідеалі вартість бургера в американських доларах має бути однаковою в усіх країнах світу.