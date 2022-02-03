Президент США заявив про ліквідацію лідера «Ісламської держави» аль Курайші

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Президент США Джо Байден оголосив про ліквідацію лідера терористичної організації «Ісламська держава» Абу Ібрагіма аль Хашімі аль Курайші.

Про це йдеться в заяві Байдена.

«Минулої ночі за моїм наказом військові США успішно провели контртерористичну операцію на північному заході Сирії, спрямовану на захист американського народу і наших союзників, а також на те, щоб зробити світ безпечнішим місцем. Завдяки майстерності та хоробрості наших Збройних сил ми ліквідували Абу Ібрагіма аль Хашімі аль Курайші — лідера ІДІЛ. Усі американці благополучно повернулися з операції», — зазначено в заяві.

Байден незабаром звернеться до нації.

Білий дім опублікував у Twitter фотографію з Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс і членами команди президента з національної безпеки. У підписі йшлося, що на фото вони спостерігають за операцією.

The New York Times пише, що терориста вбили під час рейду — бійці командос атакували триповерховий будинок. За даними газети, загинули щонайменше 13 людей, серед яких жінки та діти. За однією із версій, аль Курайші підірвався сам.