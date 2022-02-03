У Білому домі заявили, що більше не називатимуть вторгнення Росії в Україну «неминучим»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
У Білому домі повідомили, що більше не називатимуть вторгнення Росії в Україну «неминучим».
Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.
«Я використовувала це слово одного разу. Я думаю, що інші використовували його колись. А потім ми припинили використовувати його, тому що я думаю, що це надіслало сигнал, який ми не збиралися надсилати, начебто ми знаємо, що президент Путін ухвалив рішення», — пояснила вона.
Крім того, вона підтвердила інформацію про відправку до східної Європи 3 000 американських військових. За словами Псакі, це не можна вважати ескалацією ситуації, тому що є лише один агресор — Росія.
- 27 січня президенти України і США Володимир Зеленський та Джо Байден утретє за останні два місяці провели телефонну розмову. Сторони вдруге від початку року обговорили можливу загрозу нового вторгнення Росії на територію України. Після завершення розмови Байдена та Зеленського кореспондент американського телеканалу CNN з посиланням на джерела в ОП повідомив, що Байден заявив про «неминучість вторгнення» Росії. Він нібито сказав Зеленському, що це станеться, тільки-но замерзне земля. Також Байден нібито попередив, що Росія планує захопити Київ, а тому Україна має готуватися до цього.
- В Офісі президента та Білому домі спростували інформацію про те, що президент США Джо Байден заявив президенту України Володимиру Зеленському про «неминучість вторгнення» Росії. Там назвали це домислами та спекуляціями.