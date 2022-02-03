У Білому домі заявили, що більше не називатимуть вторгнення Росії в Україну «неминучим»

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У Білому домі повідомили, що більше не називатимуть вторгнення Росії в Україну «неминучим».

Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

«Я використовувала це слово одного разу. Я думаю, що інші використовували його колись. А потім ми припинили використовувати його, тому що я думаю, що це надіслало сигнал, який ми не збиралися надсилати, начебто ми знаємо, що президент Путін ухвалив рішення», — пояснила вона.

Крім того, вона підтвердила інформацію про відправку до східної Європи 3 000 американських військових. За словами Псакі, це не можна вважати ескалацією ситуації, тому що є лише один агресор — Росія.