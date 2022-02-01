NYT купила гру-головоломку Wordle. Її інтегрують у сайт газети
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Wordle
The New York Times купила гру-головоломку Wordle, створену у 2021 році.
Газета пише, що гра була куплена у її творця (програміста Джоша Вордла) за «семизначну» суму. Вона доповнить кросворди і мініігри на сайті NYT.
Наразі гра зі всією статистикою перемог «переїжджає» на сайт газети. На момент перенесення гра залишиться безкоштовною для нових і старих гравців.
Сам Вордл назвав покупку закономірною, оскільки ігри NYT, такі як Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles та Vertex, відіграли важливу роль у створенні Wordle.
- Wordle — це гра, яка щодня оновлюється і пропонує користувачам шість спроб на те, щоб вгадати слово із пʼяти літер. Її запустили у жовтні 2021 року, після чого вона швидко почала набирати популярність. NYT пише, що сьогодні в Wordle щодня грають мільйони людей.