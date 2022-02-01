NYT купила гру-головоломку Wordle. Її інтегрують у сайт газети

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Wordle

The New York Times купила гру-головоломку Wordle, створену у 2021 році.

Газета пише, що гра була куплена у її творця (програміста Джоша Вордла) за «семизначну» суму. Вона доповнить кросворди і мініігри на сайті NYT.

Наразі гра зі всією статистикою перемог «переїжджає» на сайт газети. На момент перенесення гра залишиться безкоштовною для нових і старих гравців.

Сам Вордл назвав покупку закономірною, оскільки ігри NYT, такі як Spelling Bee, Letter Boxed, Tiles та Vertex, відіграли важливу роль у створенні Wordle.

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