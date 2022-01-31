У Португалії на парламентських виборах перемогла партія чинного прем’єра

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На парламентських виборах у Португалії перемогла партія соціалістів чинного прем’єра Антоніу Кошти. Вона отримає більшість і зможе самостійно сформувати уряд.

Про це пише Reuters.

Перед виборами соцопитування прогнозували перемогу соціалістам, але без можливості отримати більшість у парламенті, тому що партія почала втрачати популярність. Однак, за попередніми даними, за соціалістів проголосували майже 42% людей, ще 28% віддали свої голоси за соціал-демократів, а 7% — за праву партію Chega!

«Абсолютна більшість — це не означає абсолютної влади, і це не означає управління сам на сам. Це підвищена відповідальність, і це означає керувати країною разом та в інтересах всього португальського народу», — заявив Кошта після виборів.

Ці вибори у Португалії були достроковими через те, що союзники соціалістів у парламенті не підтримали проєкт держбюджету на 2022 рік.