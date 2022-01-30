У Польщі через негоду понад 500 тисяч людей залишилися без світла, є загиблий. Синоптики попередили, що в Україні теж буде вітряно
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі
У Польщі сильний вітер залишив без світла понад 521 тисячу споживачів, через падіння дерев загинула людина.
Про це повідомив заступник керівника Державного центру безпеки країни Марек Кубяк на своїй сторінці у Twitter.
Як повідомляє RMF24, посилаючись на дані Державної протипожежної служби, у селі Тлучево Поморського воєводства дерево впало на машину під час руху. Загинув 27-річний чоловік, одна людина була поранена. Загалом у машині було чотири людини.
Також у Кежковому, що у Великопольському воєводстві, унаслідок падіння дерева на автомобіль постраждала жінка-водій.
Ще одна людина постраждала від падіння дерева на машину в місті Мельно Західнопоморського воєводства.
Зазначається, що вітер здійнявся ще у суботу і найближчим часом не стихне. Рятувальники здійснили вже майже 9 тисяч виїздів, переважно через падіння дерев та гілок. У країні пошкоджені десятки будівель.
Також через негоду були скасовані паромні рейси.
В Україні останні дні січня також будут дуже вітряними.
За даними Укргідрометцентру, 30—31 січня очікуються пориви вітру 15—20 м/с, у західних областях подекуди 25 м/с, у Карпатах 25—30 м/с, можливі хуртовини, на дорогах країни буде ожеледиця.
Синоптики попередили, що негода може призвести до порушення руху транспорту.
- Раніше синоптики прогнозували, що на початку тижня в Україні буде снігова погода: дрібний сніг та дощ зі снігом прийдуть у всі регіони.