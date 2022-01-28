На озброєння ЗСУ прийняли важкий міномет МП-120 — аналог «Молота»

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Наказом Міністерства оборони від 25 січня на озброєння Збройних сил України прийнято 120-мм міномет МП-120 виробництва ТОВ «Українська бронетехніка».

Про це повідомляє АрміяINFORM.

Держвипробування нового міномета завершились у вересні 2021 року. Його тестували в різних умовах експлуатації, і загалом ствол міномета витримав настріл у понад 5 тисяч пострілів.

АрміяInform