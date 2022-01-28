На озброєння ЗСУ прийняли важкий міномет МП-120 — аналог «Молота»
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Наказом Міністерства оборони від 25 січня на озброєння Збройних сил України прийнято 120-мм міномет МП-120 виробництва ТОВ «Українська бронетехніка».
Про це повідомляє АрміяINFORM.
Держвипробування нового міномета завершились у вересні 2021 року. Його тестували в різних умовах експлуатації, і загалом ствол міномета витримав настріл у понад 5 тисяч пострілів.
- МП-120 схожий за характеристиками на проблемні міномети М120-15 «Молот» виробництва заводу «Маяк», який був зроблений на основі радянського 2Б11. Від М120-15 відмовилися у 2020 році після серії вибухів, через які загинули на навчаннях 13 українських військових. Виявилося, що при виробництві «Молоти» мали дефекти, а постачання їх в армію призвело до збитків на 7,2 млн гривень.
- При цьому держконцерн «Укроборонпром» планує поставити на озброєння армії нову модель 120-мм міномета від київського «Маяка».