Держтелеканал Чорногорії опублікував новину про «напад» України на «ЛНР». Посольство вимагає її видалити

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Pierre Crom / Contributor

Сьогодні, 28 січня, державна телекомпанія RTCG випустила на своєму сайті новину про нібито «напад» України на російське утворення «ЛНР». Посольство України у відповідь закликало RTCG видалити її.

Новина вийшла із заголовком «Українці напали на Луганську республіку?» У ній із посиланням на представника бойовиків сказано, що українська 30 окрема механізована бригада нібито обстріляла з артилерії і кулеметів окуповане село Веселогорівка, внаслідок чого загинув боєць «народного ополчення». При цьому Збройні сили України звинувачуються у порушенні припинення вогню.

Посольство України в Чорногорії засудило RTCG за цю публікацію і вимагає публічного спростування.

«У момент найбільшої загрози нападу Росії на Україну ми буквально вражені публікацією чорногорського громадського мовника RTCG news, яка узаконює сепаратистське угруповання [...]. Ми закликаємо RTCG якнайшвидше видалити цю провокаційну публікацію і не допускати поширення в майбутньому інформації, несумісної з офіційною позицією Чорногорії», — сказано у заяві.

Телекомпанія офіційно ніяк не відреагувала, але у новині змінили заголовок на «Солдат загинув під час артилерійського обстрілу».