У Дніпрі нацгвардієць розстріляв товаришів по службі та втік зі зброєю. П’ятеро військових загинули

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У Дніпрі на підприємстві «Південмаш» солдат строкової служби Нацгвардії розстріляв караул НГУ. П’ятеро військових загинули, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це пишуть МВС і Нацгвардія.

«27 січня о 03:40 на території Південного машинобудівного заводу «Південмаш» сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження під час видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого втік зі зброє. Унаслідок цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення», — йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

У Нацгвардії повідомляють про загибель чотирьох військових і п’ятьох поранених. У МВС уточнюють, що п’ятою загиблою стала військова Нацгвардії, яка надавала медичну допомогу. Згодом у ДБР пояснили, що пʼятою загиблою була цивільна особа.

Солдат Рябчук втік зі зброєю. Мотиви його вчинку поки невідомі. Наразі в місті, області та сусідніх областях поліція проводить спецоперацію з пошуку військового. Також на місце події виїхав командувач Нацгвардії Микола Балан.