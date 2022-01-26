Рада ухвалила закон про соцзабезпечення політвʼязнів та військовополонених

Новини

Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує соціальний захист політичних вʼязнів та військовополонених внаслідок агресії проти України.

За відповідний документ проголосували 288 нардепів.

Закон передбачає створення Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, яка визначатиме статус особи як політвʼязня або полоненого. Комісію створять при органі, який відповідає за державну політику з питань тимчасово окупованих територій (зараз це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій).

Крім того, документ встановлює порядок присвоєння такого статусу, а також запроваджує грошову допомогу таким людям та членам їхніх сімей:

щорічна державна грошова допомога надаватиметься політвʼязню або полоненому чи членам його сімʼї під час перебування людини в місцях несвободи;

одноразова державна грошова допомога надаватиметься політвʼязню або полоненому після його звільнення;

Також передбачається одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті) політвʼязня чи військовополоненого, якщо він помер під час перебування в місцях несвободи або протягом року після звільнення, якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, повʼязаних з перебуванням такої особи. Допомога виплачуватиметься родині померлого.

Окрім цього, закон регулює питання санаторно-курортного відпочинку таких осіб, забезпечення їх житлом, роботою, правом на здобуття освіти і т. ін.