У країнах Центральної Азії стався блекаут — спрацювала автоматика і зникло світло. Аеропорти Бішкека та Ташкента не приймають рейси

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Гонтар Володимир / УНІАН

У вівторок, 25 січня, у трьох країнах Центральної Азії — в Узбекистані, Казахстані та Киргизстані — почались проблеми з постачанням електрики через збій в енергосистемі регіону. Аеропорти Бішкека та Ташкента не приймають рейси.

Національна електрична мережа Киргизстану повідомила, що в усій енергосистемі Центральної Азії відбулося системне відключення, оскільки спрацювала автоматика. Причини інциденту зараз встановлюють і потрохи відновлюють електропостачання. Через відключення світла в Бішкеку немає води — не працюють насосні станції. «Sputnik Кыргызстан» пише, що таке масштабне відключення в Центральноазіатському регіоні сталося вперше за довгий час.

Міненерго Узбекистану підтвердило, що об 11 годині за місцевим часом (о 8-й ранку за Києвом) в енергосистемі країни сталася «велика аварія». Фахівці працюють над її усуненням. Узбецька «Газета» пише, що жителі столиці, міста Ташкен повідомляють про падіння напору води через відключення насосів, у місті також не працює метро. Міністерство з питань житлово-комунальних послуг попередило про можливі перебої у роботі систем опалення, водопостачання та каналізації.

Казахське видання «Власть» пише, що в Алмати світло зникло в кількох районах, у місті не працюють світлофори, на дорогах моментально зупинився рух транспорту. Електрики також немає в різних районах Шимкента та Тараза. Споживачів переводять на інші лінії електропостачання, у різних містах і районах поступово відновлюють подачу електрики.