У Дніпрі горить центральний офіс АТБ. Вогонь охопив сім поверхів

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У Дніпрі в девʼятиповерховій офісній будівлі мережі «АТБ-Маркет» сталася пожежа. Вогонь охопив сім поверхів.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа почалася на першому поверсі ресторану «Пальміра». Загорівся утеплювач (мінвата) зовнішньої стіни, після чого вогонь поширився на верхні поверхи та викликав пожежу в офісних приміщеннях на 4, 5, 6 і 7 поверхах.

До гасіння залучили 55 осіб і 14 одиниць техніки. Жертв і постраждалих немає.

Як повідомляє ТСН, представники АТБ заявили, що пожежа почалася з боку госпчастини ресторану. Попередньо, спалах стався в системі витяжки.

Також від пожежі спалахнув припаркований автомобіль — на нього впав охоплений вогнем пластик.

Станом на 16:30 пожежу локалізували.