Музичний гурт «Тартак» офіційно оголосив про завершення існування

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Валерій Шмаков / УНІАН

Музичний гурт «Тартак» офіційно заявив про завершення діяльності та існування. Два роки тому його покинув лідер Олександр Положинський.

Про це йдеться в заяві гурту в Instagram.

«Ми, музиканти «Тартака», сьогодні офіційно завершуємо свою роботу у складі групи. Дякуємо усім, хто підтримував наші намагання втримати на ходу цю легендарну машину, але занадто багато перешкод ми зустріли на шляху», — зазначається в повідомленні.

Водночас музиканти анонсували створення нового проєкту.

Гурт «Тартак» був заснований у 1996 році в Луцьку, випустив 10 альбомів. На початку 2020 року «Тартак» покинув лідер і соліст — Олександр Положинський, який був у складі гурту від самого початку.