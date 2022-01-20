В Іспанії молодим людям виплачуватимуть €250, щоб допомогти зʼїхати від батьків

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Починаючи з цього місяця, в Іспанії вводяться субсидії на житло молодим людям з низьким доходом, щоб стимулювати їх зʼїхати від батьків.

Про це повідомляє Reuters.

Іспанці з річним доходом нижче за €24 318 тепер можуть розраховувати на щомісячну виплату в €250. Після подання заяви виплати гарантовані протягом двох років. Влада назвала таке рішення «важливим кроком на шляху до того, щоб ціни на житло перестали бути перешкодою для емансипації молоді».

В Іспанії все більше молодих людей живуть зі своїми батьками, оскільки не можуть дозволити собі орендну плату. За офіційними даними, з батьками живуть до 55% людей віком від 25 до 29 років, і це один із найвищих показників у Європі. При цьому 29% іспанців молодших 25 років мають статус безробітних.

Експерти з нерухомості критикують рішення уряду. Вони впевнені, що це спричинить зростання цін на невеликі квартири. На сьогодні в Іспанії для оренди квартири необхідно в середньому заробляти €1 935. Середня зарплата молодих іспанців — у межах €970 на місяць.