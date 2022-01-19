Французький актор Гаспар Ульєль помер від травми, яку отримав на гірськолижному курорті

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Французький актор Гаспар Ульєль, який напередодні отримав травму під час катання на лижах, помер у лікарні. Він зіграв у новому серіалі «Місячний лицар» від Marvel.

Про це сімʼя актора розповіла новинному агентству AFP.

37-річний актор отримав травму у Савойських Альпах, де під час катання зіштовхнувся з іншим лижником. Медики діагностували йому тяжку черепно-мозкову травму. До лікарні потерпілого доставляла авіація.

З іншим лижником усе гаразд, він залишився без ушкоджень. Поліція розслідує інцидент.

Зазначимо, що актор помер наступного дня після виходу трейлера серіалу «Місячний лицар» від Marvel, де він зіграв одну з ролей.

Гаспар Ульєль був одним із найвідоміших акторів у Франції. Уперше на екрані він зʼявився в 11 років, а міжнародну славу здобув після ролі молодого Ганнібала у фільмі «Ганнібал. Сходження».