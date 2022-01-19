«Це Ок». Veteran Hub запустив освітню платформу про психічне здоров’я

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Команда Veteran Hub запустила освітню платформу про психічне здоров’я — «Це Ок». Так вони закликають ветеранів не соромитися звертатися по фахову підтримку.

Про це «Бабелю» повідомив директор з комунікацій Veteran Hub Дмитро Дубас.

На освітній платформі зібрані матеріали, які допоможуть ветеранам АТО/ООС дізнатися більше інформації про доказову психотерапію, а лікарі отримають доступ до українського перекладу протоколу лікування струсу мозку, розробленого у США.

«Будь-який медичний заклад може взяти цей переклад і наказом головного лікаря зробити своїм основним протоколом лікування легкої черепно-мозкової травми. Для цього не потрібні жодні додаткові затвердження МОЗ або інших», — зазначив Дмитро Дубас.

Також на сайті містяться рекомендації щодо вибору фахівця з психічного здоров’я та перших відвідин.