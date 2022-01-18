Microsoft домовилася про придбання розробника Call of Duty та Warcraft. ЗМІ оцінюють угоду в $70 млрд

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Компанія Microsoft оголосила про придбання компанії Activision Blizzard, яка займається розробкою ігор.

Про це повідомляється в пресрелізі компанії.

«За багато десятиліть студії та команди, що входять до складу Activision Blizzard, стали величезним джерелом радості та поваги з боку мільярдів людей у всьому світі. Ми неймовірно раді можливості працювати із чудовими, талановитими та відданими своїй справі людьми», — повідомили у компанії.

Повідомляється, що поки ця угода не буде закрита, Activision Blizzard та ігровий підрозділ Microsoft Gaming продовжуватимуть працювати незалежно одне від одного. Як тільки угода буде завершена, Activision Blizzard підпорядковуватиметься Microsoft Gaming.

Microsoft також додали, що після закриття угоди ігри Activision Blizzard стануть доступні в рамках підписок Xbox Game Pass й PC Game Pass.

Деталі угоди не розголошуються, однак, як пише Bloomberg, за придбання компанії Microsoft заплатить близько $70 мільярдів, що стане найбільшим придбанням американського технологічного гіганта в історії.

Activion Blizzard відома такими іграми, як Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft.