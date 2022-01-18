Новим головою Європарламенту обрали депутата з Мальти

Новини

Новим головою Європейського парламенту обрали віцеспікера Роберту Мецолу.

Про це стало відомо на засіданні Європарламенту.

Голосування відбулося у вівторок зранку, за Мецолу проголосували 458 євродепутатів. Їй 43 роки, вона представляє Мальту та є членом групи Європейської народної партії.

З обранням Мецолу вже привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В Італії у лікарні в ніч проти 11 січня помер 65-річний президент Європейського парламенту Давид Сассолі. Перед цим Європейський парламент повідомляв про госпіталізацію Сассолі у звʼязку із ускладненнями через «дисфункцію імунної системи». У лікарні він перебував із 26 грудня. До цього він серйозно хворів на пневмонію.