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Gunawan Kartapranata / Wikipedia

В Індонезії визначили назву для нової столиці країни. Її назвуть Нусантара, воно перекладається як «архіпелаг».

Про це повідомив міністр національного розвитку Сухарсо Моноарфа, пише CNA.

За його словами, таке рішення затвердив президент країни Джоко Відодо. Нову назву столиці обирали із близько 80 варіантів.

Міністр підкреслив, що така назва проста і описує Індонезію, яка власне і є архіпелагом. Однак деякі учасники зустрічі спеціального комітету зі створення нової столиці розкритикували таке рішення. Вони вважають, що назва Нусантара спричинить плутанину, тому що так іноді називають і всю країну. Але Моноарфа заявив, що під час обрання нової назви влада консультувалась з лінгвістами та істориками.

Також він розповів, що наразі ще не вирішено до кінця, чи стане нова столиця містом або окремою провінцією.

У 2019 Відодо оголосив про плани перенести столицю з Джакарти до іншого міста, яке збудують на південному сході острова Калімантан. На це виділили близько $32 мільярдів, але через пандемію будівництво відтермінували на два роки.

Причиною переносу столиці стали невтішні прогнози експертів. Джакарта — занадто перенаселена і збудована на болотистих ґрунтах. Через це вона щороку просідає на 25 сантиметрів і до 2050 року може почати поступово підтоплюватися. Нову ж столицю на острові Калімантан збудують у сейсмічно безпечному районі.