Олексій Арестович звільнився з посади спікера української делегації у ТКГ та радника глави ОП

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Олексій Арестович заявив, що звільнився з посади позаштатного радника глави Офісу президента Андрія Єрмака та з посади спікера української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Інформацію про це він підтвердив у коментарі «Бабелю», не уточнивши причини свого рішення.

Перед цим в ефірі «4 каналу» він сказав, що «Зеленський, прийшовши до влади, порушив базові передвиборчі обіцянки».

«На кого ми перетворилися? Бюрократія, довідка, протокол. Більшого удару собі по яйцях не можна було завдати. Це ж найгірше, що з нами можна було зробити, — «забюрократитися». Ми мали бути веселими, драйвовими хлопцями, які за народ, помстяться олігархам, реформують країну і створять стрибок для наступного стрибка. Де це все?» — заявив Арестович.

Від 1 грудня 2020 року він працював позаштатним радником керівника ОП зі стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки і оборони. Перед цим у жовтні того ж року Арестович став спікером делегації України у ТКГ.