У Саудівській Аравії виявили мережу доріг з гробницями віком понад 4,5 тисячі років

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У Саудівській Аравії археологи виявили мережу доріг, збудованих понад 4,5 тисячі років тому. Уздовж цих доріг також знайшли стародавні гробниці, які добре збереглися.

Про це пише CNN.

Їх виявили дослідники Університету Західної Австралії, використовуючи аерофотозйомку з вертольота, наземну зйомку, розкопки та вивчаючи супутникові знімки. Археологи виявили «похоронні алеї», які простяглися на великі відстані у північно-західних округах Аль-Ула і Хайбар.

Самі гробниці, в основному — кільцеві поховання з каміння, оточені стіною заввишки до двох метрів. Використовуючи радіовуглецеве датування, дослідники визначили, що вони датуються періодом між 2 600 та 2 000 роками до нашої ери, хоча гробниці продовжували використовувати повторно приблизно до XI століття нашої ери.

«Цим гробницям 4 500 років, і вони все ще стоять на своїй початковій висоті, що справді нечувано. Тому я думаю, що саме це особливо відрізняє Саудівську Аравію від решти регіону — просто неймовірний рівень збереження», — сказала дослідниця Мелісса Кеннеді.

Кеннеді вважає, що у гробницях було поховано або окремих людей, або невеликі групи, команда зафіксувала близько 18 тисяч гробниць уздовж доріг. Дослідники вважають, що дороги використовувалися задовго до появи гробниць, і досі не знають, чому гробниці були побудовані саме вздовж маршруту. Проте вони вказали на схожі звичаї, повʼязані з володінням землею, у стародавніх Греції та Римі.

«Можливо, спосіб показати право власності міг бути однією з причин, через яку були побудовані гробниці», — сказав дослідник Метью Далтон. Вчені займуться радіологічним дослідженням знахідки і зазначають, що це може призвести до нових відкриттів, оскільки виявлені дороги можуть навіть сягати Ємену, тим більше що подібні гробниці знайдені як у цій країні, так і на півночі Сирії.