Tesla знову перенесла дату випуску пікапа Cybertruck. Цього разу причина у зміні характеристик та функцій
- Автор:
- Софія Телішевська
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Tesla
Американська автокомпанія Tesla не зможе у 2022 році випустити електричний пікап Cybertruck через зміну характеристик та функцій авто. Це вже друге відтермінування дати випуску пікапа, спершу Ілон Маск заявляв, що виробництво розпочнеться у 2021 році, а потім — що наприкінці 2022 року.
Про це повідомляє видання Reuters.
За прогнозами компанії, перші пікапи вийдуть з конвеєра приблизно на початку другого кварталу 2023 року. Tesla розраховує спершу випустити обмежену кількість Cybertruck, а вже потім збільшити обсяги виробництва.
Наразі Tesla уже видалила зі свого сайту посилання на виробничий графік замовлень Cybertruck. Відомо, що пікапи вироблятимуть на заводі в Техасі.
Cybertruck від компанії Tesla унікальний тому, що виготовлений з тієї ж сталі, що і космічний корабель SpaceX Starship. Його розміри становлять 5,8 на 1,8 метра.
Пікап продаватиметься у трьох версіях: одномоторний Cybertruck обійдеться в $39,9 тисячі, двомоторний — $49,9 тисячі, тримоторний — $69,9 тисячі. Усі версії мають повний привід.
- 22 листопада 2019 року Маск у Лос-Анджелесі презентував новий електропікап Cybertruck. Він здатний проїжджати на одному заряді до 805 км і розганятися до 96,6 км/год за 2,9 секунди.