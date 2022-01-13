Перший за 11 років. Ракета SpaceX запустила на орбіту український супутник «Січ-2-30»

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Ракету Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска запустили, щоб доставити на орбіту новий український супутник «Січ-2-30». Запуск відбувся з бази космічних сил США на мисі Канаверал.

Цей супутник розробляли в рамках національної космічної програми України. Він призначений для отримання цифрових зображень поверхні Землі з роздільною здатністю до 7,8 метра і смугою охоплення місцевості 46,6 км.

Запуск відбувся о 17:26 за київським часом, а вже о 18:50 супутник відділиться від ракети Falcon 9. Проліт супутника над територією України очікують о 20:15.

Голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай зазначив, що супутник проводитиме моніторинг використання земель, рослинності, лісових і водних ресурсів, ліквідацію наслідків стихійних лих. Тобто це супутник для цивільних завдань. При цьому він дасть змогу й отримувати досить якісні дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів тощо.

«Січ-2-30» — це перший за 11 років власний супутник України на орбіті. Ми вже підготували проєкт космічної програми, яка передбачає створення угруповання з восьми українських супутників на орбіті до 2025 року. Запуск супутника «Січ-2-30» — це крок для повернення України в космос. Ми зробили все для того, щоб цей крок був вдалим», — наголосив Тафтай.

Після запуску ракети президент України Володимир Зеленський написав, що «сьогодні ми маємо ще один успішний приклад плідної співпраці українських і американських компаній у сфері мирного освоєння космосу».

«Нинішній успішний запуск став першим за останні десять років виведенням у космос українського супутника. Тож з особливою гордістю хочу відзначити та подякувати українським конструкторам, інженерам, ІТ-фахівцям та випробувачам, які вкотре підтвердили свій високий рівень. Вони довели спроможність створювати нові зразки сучасної космічної техніки та утверджувати Україну як потужну космічну державу», — зазначив президент.