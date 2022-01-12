Заступника начальника управління «Київзеленбуду» затримали на отриманні 1,7 млн грн «відкату»

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Правоохоронці затримали заступника начальника управління капітальних вкладень «Київзеленбуду» і посередника з правоохоронних органів при отриманні 1,7 млн ​​грн «відкату».

Про це повідомляють Генеральна прокуратура і Держбюро розслідувань.

Затримані створили схему розкрадання грошей, які виділяються Київською міськдержадміністрацією для оплати робіт з ремонту парків, скверів і благоустрою міста. За даними слідства, схема посадових осіб «Київзеленбуду» працювала за рахунок забезпечення перемог на тендерах певним компаніям. За це вони отримували винагороду у вигляді певної частини суми тендерів.

Затриманих посадових осіб спіймали в момент отримання лише частини винагороди. Вказано, що у жовтні 2021 року представник «Київзеленбуду» отримав першу частину «відкату» — 2 047 500 грн.

Затриманим готують підозри.

У «Київзеленбуді» водночас заявили про незаконні обшуки. У ніч на 12 січня до комунальників прийшли співробітники ДБР нібито без ухвали слідчого судді.