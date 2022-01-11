Компанія Meta перенесла вихід співробітників в офіси на кінець березня. Головна умова — бустерна доза

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Flickr / Arleco Producciones

Компанія Meta, яка володіє соцмережами Facebook та Instagram, перенесла вихід співробітників в офіси на кінець березня. Але для цього всі вони мають отримати бустерну дозу вакцини.

Про це пише The Verge.

Компанія і раніше зазначала, що для повернення в офіси в США всі працівники мають бути вакциновані. Але з 28 березня вони також мають надати докази про введення бустерної дози.

На цю дату також перенесли і вихід співробітників в офіси, тоді як раніше це планували зробити вже в кінці січня. У компанії підкреслюють, що вихід в офіс поки що не буде обов’язковим для всіх — за бажанням цей процес можна відтермінувати на 3—5 місяців. Окрім цього, Meta дозволить своїм працівникам працювати віддалено повний робочий день. Кожен співробітник має до 14 березня вирішити: повертатися в офіс, відкласти це повернення на певний час або повністю перейти на віддалену роботу.

Аналогічні кроки вже здійснили й інші технологічні компанії. Зокрема, Apple перенесла вихід працівників в офіси на невизначений термін, Google продовжує дотримуватися політики добровільного виходу на роботу в офіси, Microsoft теж досі не визначила дату повернення, а в Amazon це рішення передали на рівень окремих підрозділів, які самі вирішують, коли і як виходити в офіс.