Помер голова Європейського парламенту Давид Сассолі

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В Італії у лікарні в ніч проти 11 січня помер 65-річний президент Європейського парламенту Давид Сассолі.

Про це повідомив його речник Роберто Куїлло.

«Сассолі помер о 01:15 [...] в Авіано (Італія), де його було госпіталізовано. Дата і місце похорону буде оголошено найближчим часом», — написав він.

Раніше Європейський парламент повідомляв про госпіталізацію Сассолі у звʼязку із ускладненнями через «дисфункцію імунної системи». У лікарні він перебував із 26 грудня. До цього він серйозно хворів на пневмонію.