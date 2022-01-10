Королева Британії цього року святкує 70 років правління. Букінгемський палац представив програму заходів

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Букінгемський палац презентував повну програму святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. Палац обіцяє «пишність та церемонії, вуличне мистецтво, театр, музику, цирк, костюми, а також передові візуальні технології».

Шостого лютого 2022 року королева стане першим британським монархом, який відзначив платиновий ювілей — 70 років правління. Протягом року відбуватиметься низка святкових заходів. Для святкування обрали перший тиждень червня через кращу погоду, аніж у лютому: з нагоди ювілею у країні будуть чотириденні вихідні з 2 по 5 червня.

Цей ювілей стане першим для королеви без чоловіка, герцога Единбурзького, який помер 9 квітня 2021 року. BBC пише, що насправді немає шаблону для святкування 70-річчя правління британського монарха, бо раніше такого не було. Найближчим було 63-річчя правління королеви Вікторії.

Поки що неясно, які заходи відвідає сама королева — у жовтні вона кілька ночей провела у шпиталі, а далі лікарі їй радили більше відпочивати. Більшість ювілейних обов'язків, ймовірно, буде покладено на інших членів сім'ї.

Перший день довгих вихідних — четвер, 2 червня, і вперше після пандемії церемонія Trooping the Colour пройде у повному обсязі. У ній візьмуть участь понад 1 400 солдатів, 200 коней та 400 музикантів.

У пʼятницю, 3 червня, у соборі Святого Павла пройде служба подяки за правління королеви.

У суботу, 4 червня, у Букінгемському палаці відбудеться платинова вечірка. Виконавців ще не назвали, однак анонсували, що на заході будуть «деякі із найбільших світових зірок».

У неділю, 5 червня, людей з усієї країни запросять на Великий ювілейний обід — вулична вечірка чи пікнік, чай із тістечками чи барбекю у саду. Наразі понад 1 400 людей зареєстрували на цей захід, який відбудеться по всій країні. Цього дня також відбудеться Платинова ювілейна театралізована вистава, в якій візьмуть участь 5 тисяч людей.

У липні у Букінгемському палаці, Віндзорському замку та офіційній резиденції британських монархів у Шотландії Голірудгауз організують три експозиції, присвячені сходженню королеви на престол, коронації та ювілею.