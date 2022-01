Оголошено лауреатів кінопремії «Золотий глобус». Фільм «Влада пса» взяв три нагороди

Новини

У США відбулася 79-та церемонія вручення премії «Золотий глобус». Цього року вона була закрита і не транслювалася, список переможців опублікували на сайті премії.

Фільм «Влада пса» (The Power of the Dog) новозеландської режисерки Джейн Кемпіон завоював «Золотий глобус» у категорії «Найкращий драматичний фільм», обійшовши фільми «Белфаст» (Belfast), «Дюна» (Dune), «CODA: Дитина глухих батьків» (CODA) і «Король Річард» (King Richard).

Кемпіон також перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота», а Коді Сміт-Макфі визнаний найкращим актором другого плану.

Інші лауреати:

Найкраща комедія або мюзикл — «Вестсайдська історія» (West Side Story) Стівена Спілберга.

Найкраща анімаційна картина — «Енканто» (Encanto) від Disney.

Найкращий комедійний серіал — «Хитрощі» (Hacks).

Найкращий іноземний фільм — японська драма «Сядь за кермо моєї машини» (Drive My Car).

Найкращий драматичний серіал — «Спадкоємці» (Succession).

Найкращий мінісеріал — «Підземна залізниця» (The Underground Railroad).

Найкраща чоловіча роль у драмі — Вілл Сміт («Король Річард»).

Найкраща жіноча роль у драмі — Ніколь Кідман («У ролі Рікардо» (Being the Ricardos).

Найкращий актор у мюзиклі чи комедії — Ендрю Гарфілд («Тік-так… БУМ!» (Tick, Tick... Boom!).

Найкраща жіноча роль у мюзиклі чи комедії — Рейчел Зеглер («Вестсайдська історія»).

Найкращий сценарій — Кеннет Брана (»Белфаст»).

Найкраща музика у фільмі — Ханс Циммер («Дюна»).

«Золотий глобус» вручає Голлівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.