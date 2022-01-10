Оголошено лауреатів кінопремії «Золотий глобус». Фільм «Влада пса» взяв три нагороди
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У США відбулася 79-та церемонія вручення премії «Золотий глобус». Цього року вона була закрита і не транслювалася, список переможців опублікували на сайті премії.
Фільм «Влада пса» (The Power of the Dog) новозеландської режисерки Джейн Кемпіон завоював «Золотий глобус» у категорії «Найкращий драматичний фільм», обійшовши фільми «Белфаст» (Belfast), «Дюна» (Dune), «CODA: Дитина глухих батьків» (CODA) і «Король Річард» (King Richard).
Кемпіон також перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота», а Коді Сміт-Макфі визнаний найкращим актором другого плану.
Інші лауреати:
- Найкраща комедія або мюзикл — «Вестсайдська історія» (West Side Story) Стівена Спілберга.
- Найкраща анімаційна картина — «Енканто» (Encanto) від Disney.
- Найкращий комедійний серіал — «Хитрощі» (Hacks).
- Найкращий іноземний фільм — японська драма «Сядь за кермо моєї машини» (Drive My Car).
- Найкращий драматичний серіал — «Спадкоємці» (Succession).
- Найкращий мінісеріал — «Підземна залізниця» (The Underground Railroad).
- Найкраща чоловіча роль у драмі — Вілл Сміт («Король Річард»).
- Найкраща жіноча роль у драмі — Ніколь Кідман («У ролі Рікардо» (Being the Ricardos).
- Найкращий актор у мюзиклі чи комедії — Ендрю Гарфілд («Тік-так… БУМ!» (Tick, Tick... Boom!).
- Найкраща жіноча роль у мюзиклі чи комедії — Рейчел Зеглер («Вестсайдська історія»).
- Найкращий сценарій — Кеннет Брана (»Белфаст»).
- Найкраща музика у фільмі — Ханс Циммер («Дюна»).
«Золотий глобус» вручає Голлівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.