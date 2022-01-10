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Оголошено лауреатів кінопремії «Золотий глобус». Фільм «Влада пса» взяв три нагороди

Автор:
Костя Андрейковець
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У США відбулася 79-та церемонія вручення премії «Золотий глобус». Цього року вона була закрита і не транслювалася, список переможців опублікували на сайті премії.

Фільм «Влада пса» (The Power of the Dog) новозеландської режисерки Джейн Кемпіон завоював «Золотий глобус» у категорії «Найкращий драматичний фільм», обійшовши фільми «Белфаст» (Belfast), «Дюна» (Dune), «CODA: Дитина глухих батьків» (CODA) і «Король Річард» (King Richard).

Кемпіон також перемогла у номінації «Найкраща режисерська робота», а Коді Сміт-Макфі визнаний найкращим актором другого плану.

Інші лауреати:

«Золотий глобус» вручає Голлівудська асоціація іноземної преси від 1944 року. Ця премія є однією з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.