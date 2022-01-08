Українська збірна здобула першу медаль на Кубку світу з біатлону. Бронзу вибороли у змішаній естафеті
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Україна фінішувала третьою в одиночній змішаній естафеті на Кубку світу з біатлону, що триває в німецькому Обергофі.
Про це повідомляється на сайті змагань.
У суботу, 8 січня, пара українських біатлоністів Артем Тищенко і Дар’я Блашко фінішували з результатом +1:03.6 (0+12). Українці на восьми вогневих рубежах закрили всі мішені та використали 12 запасних патронів.
Перемогу здобула Росія — 41:37.1 (1+12), другими стали австрійці — +41.5 (1+13).
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