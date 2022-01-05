Президент Польщі підписав закони про спрощене працевлаштування іноземців, зокрема і українців

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Mariusz Cieszewski / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до законів, які значно спрощують працевлаштування іноземців, зокрема і українців.

Про це пише пресслужба канцелярії президента Польщі.

Згідно з цими змінами, українці тепер зможуть працювати у Польщі 2 роки без дозволу на роботу, а лише за декларацією про доручення. Раніше цей термін становив 6 місяців, після цього потрібно було чекати ще 6 місяців, щоб отримати наступну таку декларацію.

Також будуть значно спрощені правила отримання дозволу на проживання. Зокрема, під час отримання українцями «карти побиту» більше не потрібно надавати дані про місце проживання у Польщі та постійне джерело доходу. Натомість вистачить лише підтвердження, що зарплата не менша від мінімальної зарплати у Польщі.

Нові правила запрацюють через 14 днів після оприлюднення в офіційному урядовому віснику.