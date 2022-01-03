Президента Бразилії Жаїра Болсонару шпиталізували із болем у животі. Його туди поранили у 2018 році

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Президента Бразилії Жаїра Болсонару у понеділок, 3 січня, шпиталізували з болем у животі і обстежили на предмет необхідності хірургічного втручання.

Про це повідомляє бразильська телекомпанія Globo.

Болсонару відчув біль у животі під час відпустки у штаті Санта-Катарина. Президента шпиталізували до Vila Nova Star після приземлення в Сан-Паулу близько 1:30 ночі. У лікарні повідомила, що виписка президента не очікується, і що Болсонару перебуває у стабільному стані та проходить лікування. Його лікуватиме лікар, який вже доглядав за ним після поранення.

Жаїр Болсонару у 2018 році отримав ножове поранення у кишківник під час передвиборчої кампанії (нападник кілька разів вдарив Болсонару ножем, коли його несли на руках у натовпі). Тоді він втратив 40% крові. Після ножового поранення йому зробили кілька операцій на черевній порожнині. Відтоді президента кілька разів шпиталізували через повʼязані проблеми: востаннє це було у липні 2021 року через кишкову непрохідність після хронічної гикавки.