Футболіст Ліонель Мессі заразився коронавірусом

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David Ramos - FIFA / FIFA via Getty Images

Гравець збірної Аргентини і французького ПСЖ Ліонель Мессі заразився коронавірусом. Разом із ним позитивні ПЛР-тести отримали ще четверо його одноклубників.

Про це повідомляє сайт клубу ПСЖ.

Коронавірус виявлено у Мессі, Хуана Берната, Серхіо Ріко, Натана Бітюмазала і форварда клубу Неймара. Останній перебуває у Бразилії. На відновлення у нього піде три тижні.

Усіх захворілих футболістів відправлено на самоізоляцію. Ймовірно, вони пропустять матч із «Ліоном», призначеним на 9 січня.