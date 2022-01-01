В Україні подорожчала вартість оформлення біометричних документів

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Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» оголосило про підвищення вартості бланків окремих біометричних документів з 1 січня 2022 року.

Про це повідомила Державна міграційна служба.

Зміну ціни пояснили здорожчанням сировини та матеріалів. «У звʼязку з цим збільшиться загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон», — повідомила служба.

Паспорт громадянина України (ID-картка), як і раніше, оформляється безкоштовно вперше. Оформлення до 20 робочих днів коштуватиме 372 грн (замість 363 грн), до 10 робочих днів – 498 грн (замість 489 грн).

За оформлення закордонного паспорта доведеться заплатити 733 грн замість 694 грн (до 20 робочих днів) та 1 085 грн замість 1 046 грн(до 7 робочих днів і до 3 робочих днів у разі наявності обставин).

Зазначається, що громадяни, які оплатили послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2021 року, отримають документи за старою ціною.