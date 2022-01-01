У Японії розробляють вакцину для довічного імунітету від коронавірусу. Її планують випробувати у 2023 році

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Учені Токійського інституту медичних наук розробляють вакцину від коронавірусу, яка була б здатна захищати організм людини протягом усього життя.

Про це пише видання The Japan Times.

Повідомляється, що фахівці взяли за основу вакцину проти віспи. Вони планують створити рекомбінантний вірус вісповакцини — він містить спайковий білок вірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19. На їхню думку, такий підхід може призвести до вироблення довічного клітинного імунітету від коронавірусу.

Видання зазначає, що експерименти на мишах із використанням рекомбінантного вірусу вісповакцини, який кодує ген пташиного грипу, показали високі рівні антитіл, що зберігалися понад 20 місяців. При цьому всі вакциновані миші, яких за 20 місяців заразили пташиним грипом, вижили.

«Я працював над різними технологіями вакцин, такими як аденовірусні та РНК-вакцини, але препарати, які використовують вектор вірусу вісповакцини, найпотужніші», — сказав професор Мітінорі Кохара, який очолює групу вчених. При цьому такий тип вакцини, за його словами, має невеликі побічні ефекти та не потребує особливих способів транспортування чи зберігання.

Першу та другу фази клінічних випробувань вакцини японський виробник ліків Nobelpharma проведе в першій половині 2023 року. У дослідженні братимуть участь орієнтовно 150—200 людей, включно з тими, хто переніс COVID-19, і вакцинованими. За словами Кохари, якщо ефективність і безпечність вакцини буде підтверджено, одразу розпочнеться заключна фаза клінічних випробувань. Вивести препарат на ринок за наявності належного фінансування проєкту вдасться не раніше 2024 року.