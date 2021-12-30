У Китаї чоловік через 33 роки зміг знайти рідне село та матір. Його викрали ще дитиною і він намалював свій будинок по пам’яті
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Henry & Co. / Unsplash
У Китаї чоловік через 33 роки зміг знайти рідне село та власну матір. Його викрали звідти ще 4-річною дитиною, і весь цей час він шукав батьківщину за допомогою малюнка свого будинку, який намалював по пам’яті.
Про це пише South China Morning Post.
37-річний китаєць Лі Цзіньвей намалював мапу свого рідного села по пам’яті і звернувся до поліції, щоб ті допомогли йому у пошуках. Він народився у провінції Юньнань і жив там до 4 років, але потім сусід заманив дитину і вивіз за дві тисячі кілометрів від дому. Хлопчика продали до прийомної родини.
«Згадки про зовнішність моїх батьків і те, як було біля мого будинку, стали для мене рутиною протягом тривалого періоду життя», — сказав Лі.
Окрім малюнка чоловік також надав поліції власну кров для аналізу ДНК, а також просив допомоги у користувачів соцмереж. Зрештою правоохоронці знайшли схоже на малюнок село під назвою Чжаотун у гірській місцевості провінції Юньнань. Також вони відшукали і матір чоловіка, його батько вже помер. Зустріч Лі з матір’ю запланована на 1 січня 2022 року.
«Я зрозумів, що не можу більше чекати, бо зараз мої батьки мають бути значно старшими. Я хвилювався, що доки з’ясую, звідки я родом, їх уже може не бути на цьому світі», — пояснив Лі.
Чоловік надихнувся іншими історіями возз’єднання сімей у Китаї, коли діти, яких викрадали ще змалечку, через тривалий час знаходили свої справжні родини.