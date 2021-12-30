Допомагатимуть розробляти важливі законопроєкти. В парламенті України створять консультативну раду у складі майже 100 науковців

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Палінчак Михайло / УНІАН

У Верховній Раді створять Науково-консультативну раду, до якої увійдуть майже 90 фахових, авторитетних науковців і практиків у галузі права.

Про підписання відповідного розпорядження на своїй сторінці у Facebook повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«Академіки, член-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук допомагатимуть в розробці важливих законопроєктів. Також вони напрацьовуватимуть концепцію розвитку законодавства та його галузей, займатимуться кодифікацією, моніторингом за результатами нашої законодавчої діяльності», — пояснив він.

Окремо Стефанчук висловив сподівання, що за допомогою науковців Верховній Раді вдасться підвищити якість законодавства та відновити суспільну довіру до законодавчої влади.